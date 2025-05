verissimo chiude in grande perché lo show trasversale di canale5 non conosce crisi

"Verissimo" si chiude in bellezza, confermando il suo status di talk show di successo su Canale 5. Con una crescita continua, il programma riesce a coinvolgere e intrattenere milioni di italiani, superando le sfide del panorama televisivo attuale. Grazie alla sua capacità di attrarre diverse generazioni, "Verissimo" si afferma come un appuntamento imperdibile del weekend, mantenendo alta l'attenzione del pubblico.

Si è chiusa in crescita un'altra stagione di Verissimo, il talk show che ogni weekend tiene incollati allo schermo milioni di italiani. Un successo solido, duraturo e trasversale trainato da molteplici generazioni. E in un momento in cui spesso la tv fa fatica a trattenere il pubblico, il programma dell'ammiraglia di Cologno non solo resiste ma coinvolge tutti e chiude con numeri molto più che soddisfacenti. Dopotutto, è un punto fermo del palinsesto Mediaset, oltre che un raro esempio di longevità che non si piega al tempo che passa. Un appuntamento che unisce generazioni. Il segreto del successo di Verissimo è di certo racchiuso nella sua naturale abilità di parlare a tutti, senza mai banalizzare...