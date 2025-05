Ventenne morto nell’incidente lo strazio della famiglia Paese sotto shock | Lo abbiamo visto crescere siamo stravolti

Pistoia, 26 maggio 2025 – Un tragico incidente ha stravolto la vita di Badia a Pacciana, portando via Alessandro Trovatelli, un ventenne che lavorava come grafico pubblicitario. La notizia della sua prematura scomparsa ha lasciato la comunità incredula e in lutto, unita nel dolore per la perdita di un giovane che tutti conoscevano e amavano. "Lo abbiamo visto crescere," raccontano gli amici, ancora sotto shock.

Pistoia, 26 maggio 2025 – Alessandro Trovatelli abitava a Badia a Pacciana e lavorava come grafico pubblicitario in un'azienda di Agliana. La notizia della morte di Alessandro è piombata sul paesino di Badia a Pacciana la domenica mattina e ha lasciato incredula la piccola comunità di neanche mille abitanti. Nel centro del paese, nel piazzale davanti all'antica abbazia dei vallombrosani una donna anziana si affaccia alla porta per dirci che conosceva Alessandro. "L'ho visto tante volte – dice – insieme agli altri ragazzi del paese, è cresciuto qui, conosco i genitori e gli zii, siamo traumatizzati, stamattina l'ho saputo quando è venuto a portarmi le uova un vicino di casa di Alessandro e ho capito che era successo qualcosa di grave dalla sua faccia, che era stravolta"...

