Ventenne cade dal tetto di un palazzo a Ponte di Nona e muore | forse spinto durante lite per droga

Un tragico incidente ha scosso Ponte di Nona, dove Mohamed Hatem Belal, un ragazzo di vent'anni, è morto dopo essere caduto dal tetto di un palazzo. Le circostanze della sua morte, avvenuta durante una presunta lite legata al traffico di droga, sollevano dubbi su un possibile omicidio, poiché l'area è nota per l'attività di spaccio e il tetto serve come punto di osservazione per i pusher.

Un ragazzo di vent'anni, Mohamed Hatem Belal, è morto nella notte tra sabato e domenica dopo essere precipitato dal tetto di un palazzo a Ponte di Nona. Non è escluso l'omicidio: in quella via c'è una piazza di spaccio e il tetto è usato dai pusher per controllare l'arrivo delle forze dell'ordine...

