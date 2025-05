Venezuela | vittoria schiacciante per il partito di Maduro nelle elezioni

Il partito di Nicolás Maduro ha trionfato in maniera schiacciante nelle recenti elezioni legislative e regionali in Venezuela, conquistando 23 dei 24 governatorati e ottenendo una probabile maggioranza assoluta nell'Assemblea nazionale. Questo successo, avvenuto nel contesto di un boicottaggio da parte dell'opposizione, solleva interrogativi sulla legittimità del processo elettorale e sull'evoluzione della situazione politica nel paese sudamericano.

Il partito del presidente venezuelano Nicolas Maduro ha ottenuto domenica una schiacciante vittoria nelle elezioni legislative e regionali boicottate dall'opposizione, aggiudicandosi 23 dei 24 governatorati e una probabile maggioranza assoluta nell'Assemblea nazionale. Lo rivelano i risultati annunciati dal Consiglio elettorale nazionale (Cne) del Paese sudamericano: il Partito socialista unito del Venezuela (Psuv) ha vinto in tutti gli stati tranne quello centroccidentale di Cojedes. La coalizione di Maduro ha ottenuto l'82,68% dei voti nelle liste nazionali delle legislative... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Venezuela: vittoria schiacciante per il partito di Maduro nelle elezioni

