Venezuela schiacciante vittoria del partito di Maduro alle elezioni legislative

Il partito del presidente venezuelano Nicolás Maduro ha trionfato nelle recenti elezioni legislative e regionali, conquistando 23 dei 24 governatorati e una probabile maggioranza assoluta nell'Assemblea nazionale. Questa vittoria, avvenuta in un contesto di boicottaggio da parte dell'opposizione, riaccende il dibattito sulla legittimità del sistema politico venezuelano e sulle sfide future per il paese.

Il partito del presidente venezuelano Nicolas Maduro ha ottenuto domenica una schiacciante vittoria nelle elezioni legislative e regionali boicottate dall’opposizione, aggiudicandosi 23 dei 24 governatorati e una probabile maggioranza assoluta nell’Assemblea nazionale. Lo rivelano i risultati annunciati dal Consiglio elettorale nazionale (Cne) del Paese sudamericano: il Partito socialista unito del Venezuela (Psuv) ha vinto in tutti gli stati tranne quello centroccidentale di Cojedes. La coalizione di Maduro ha ottenuto l’ 82,68% dei voti nelle liste nazionali delle legislative. Le proteste dell’opposizione... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Venezuela, schiacciante vittoria del partito di Maduro alle elezioni legislative

