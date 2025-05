Venezuela il partito di Maduro ottiene una vittoria schiacciante alle elezioni

Il Venezuela si trova al centro di un evento politico cruciale, con il Partito socialista unito del Venezuela, guidato da Nicolás Maduro, che ha ottenuto una vittoria schiacciante nelle recenti elezioni legislative e regionali. Con 23 stati su 24 conquistati dalla coalizione chavista, l'opposizione si è ridotta a un solo bastione, Cojedes, evidenziando così la predominanza del partito al potere nel panorama politico nazionale.

Il Partito socialista unito del Venezuela, guidato da Nicolás Maduro, ha ottenuto una vittoria schiacciante nelle elezioni legislative e regionali. Su 24 stati totali, la coalizione chavista ha prevalso in 23, lasciando all'opposizione soltanto Cojedes. A livello nazionale, il partito al potere ha raccolto l'82,68 per cento dei voti nelle liste delle legislative. Il risultato è arrivato in un contesto di forte astensione, dovuto al boicottaggio delle urne promosso dai maggiori leader dell'opposizione, che contestano l'esito delle presidenziali del luglio 2024. Tra i territori conquistati dal Psuv figura anche la Guyana Esequiba, considerata dalla leadership venezuelana come il ventiquattresimo stato, nonostante sia amministrata dalla confinante Guyana...

