Venezia-Juventus Zazzarioni fa esplodere la polemica | Rigore? Un regalo

Venezia-Juventus si è rivelata una partita ricca di emozioni e polemiche, culminata nel discusso rigore che ha deciso il match a favore dei bianconeri. Con i lagunari retrocessi in B e la Juventus in Champions, il commento del direttore di Pressing ha alimentato il dibattito, facendo esplodere le polemiche sulle decisioni arbitrali. Chi avrà la meglio nella lotta per la verità calcistica?

Venezia-Juve, un epilogo ricco di colpi di scena e pieno di emozioni. I lagunari sono in B, i bianconeri in Champions dopo averla spuntata nella lotta per l’Europa. Il rigore del definitivo 3-2 per la squadra di Tudor ha lasciato molto discutere, anche nel corso di Pressing, quando il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha avuto un battibecco col giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, alimentando un polverone: "Il posto in Champions l'avrebbe meritato la Roma di Ranieri perché da quando è arrivato ha fatto 56 punti, la Juve anche oggi non sembrava la Juve ma una squadra in grande difficoltà che cerca di fare risultato — ha detto il primo — Lo ha fatto con un episodio perché quel rigore grida vendetta, posso anche essere insultato dagli juventini ma l'ho trovato anche una cosa abbastanza imbarazzante quel rigore per come è nato"... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Venezia-Juventus, Zazzarioni fa esplodere la polemica: "Rigore? Un regalo"

