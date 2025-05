Venezia Juve Tudor si ferma per foto e autografi I tifosi bianconeri all’esterno del Penzo | Grazie di tutto – VIDEO

Dopo la sfida tra Venezia e Juventus, Igor Tudor ha fermato il suo cammino all'esterno dello stadio Penzo per salutare i tifosi bianconeri. Tra fotografie e autografi, il tecnico è stato accolto da un caloroso "Grazie di tutto". Scopri i dettagli di questo momento speciale nel video di Juventusnews24.com.

Venezia Juve, Tudor si ferma all’esterno del Penzo. I tifosi lo “salutano”: «Grazie di tutto» – Il VIDEO di .com. (Andrea Bargione inviato allo Stadio Penzo) – Dopo Venezia-Juve ed il ritorno in Champions League, all’uscita dal Penzo Igor Tudor è stato l’unico del gruppo squadra ad attraversare il ponte ed andare dai tifosi della Juventus che erano dalla parte opposta. Tanti applausi per lui, foto e autografi e poi i ringraziamenti da parte dei sostenitori.? Igor #Tudor si ferma a fare foto e autografi con i tifosi della Juve dopo #VeneziaJuve I tifosi bianconeri: “Grazie di tutto”??? @AndreaBargione pic... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Venezia Juve, Tudor si ferma per foto e autografi. I tifosi bianconeri all’esterno del Penzo: «Grazie di tutto» – VIDEO

