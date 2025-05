Venezia Juve Marco Baridon a caldissimo | Quel gesto in campo di Tudor dopo la partita significa tanto ecco cosa ha fatto Champions come punto di partenza e la parola Scudetto… – VIDEO

In una partita intensa e sofferta, la Juventus conquista una vittoria fondamentale contro il Venezia, garantindo l'accesso alla Champions League. Marco Baridon, direttore di Juventusnews24, analizza a caldo il significato del gesto di Tudor e le implicazioni future per il club. La vittoria rappresenta non solo un traguardo, ma anche un punto di partenza verso l'obiettivo scudetto. Scopri di più nel video!

di Marco Baridon Venezia Juve, Marco Baridon a caldissimo: le dichiarazioni del direttore di dopo la vittoria dei bianconeri – VIDEO. La Juve vince contro il Venezia e si qualifica alla prossima Champions League. Una partita sofferta che permette ai bianconeri di centrare il grande obiettivo di questa stagione: entrare tra i primi quattro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com) Al termine del match, Marco Baridon, direttore di , ha commentato così la prestazione dei bianconeri, che seppur sofferta, ha fatto gioire tanti tifosi bianconeri. .com... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Venezia Juve, Marco Baridon a caldissimo: «Quel gesto in campo di Tudor dopo la partita significa tanto, ecco cosa ha fatto. Champions come punto di partenza, e la parola Scudetto…» – VIDEO

Approfondimenti da altre fonti

Venezia Juve, le squadre sono arrivate al Penzo: FOTO e VIDEO del pre-partita - Venezia Juve, le due squadre sono arrivati allo stadio: FOTO e VIDEO dell’arrivo delle squadre per la sfida di Serie A (Marco Baridon inviato allo Stadio Pier Luigi Penzo) – Manca sempre meno al match ... Segnala juventusnews24.com

Pagelle Venezia Juve: i voti ai protagonisti del match - Pagelle Venezia Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 38ª giornata del campionato di Serie A 2024/25 (inviato allo Stadio Penzo di Venezia) – Pagelle Venezia Juve: i voti e ... juventusnews24.com scrive

Venezia-Juventus 2-3: un rigore di Locatelli manca i bianconeri in Champions - Gara dalle grandi emozioni al Penzo. I padroni di casa retrocedono tra gli applausi, la squadra di Tudor agguanta con il brivido il quarto posto ... Da repubblica.it

Venezia Juve 2-3: qualificazione in CHAMPIONS raggiunta, ma quanta fatica!