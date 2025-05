Venezia Juve i giornali non hanno dubbi | è lui il migliore in campo fa la differenza quando conta Voto e pagella

Venezia e Juventus si sono affrontate in un match avvincente, e i giornali non hanno dubbi: il vero protagonista è il migliore in campo, capace di fare la differenza nei momenti cruciali. Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si è parlato dei voti e delle pagelle dopo l'ultima partita di campionato. Scopriamo insieme chi ha brillato e come è stata valutata la prestazione complessiva.

Venezia Juve, i giornali non hanno dubbi: è lui il migliore in campo, fa la differenza quando conta. Voto e pagella dopo l’ultima partita di campionato. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha dato voti e giudizi ai protagonisti della sfida andata in scena ieri sera al Penzo tra Venezia e Juventus. Di seguito la pagella di Kenan Yildiz, il migliore secondo il quotidiano. YILDIZ 7 – Appena s’accende trova il pari approfittando della difesa alta del Venezia. Fa la differenza quando conta, cederlo sarebbe un delitto .com... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Venezia Juve, i giornali non hanno dubbi: è lui il migliore in campo, fa la differenza quando conta. Voto e pagella

Cosa riportano altre fonti

Pagina 2 | Pagelle Juve: Locatelli capitano vero, Yildiz di classe, Kelly presuntuoso - Voti e giudizi della squadra bianconera dopo la vittoria che ha regalato la Champions: Kolo Muani tre spanne sopra a tutti, Di Gregorio da urlo ... Secondo tuttosport.com

Pagina 1 | Di Francesco: "Venezia retrocesso tra gli applausi, abbiamo dato tutto anche contro la Juve" - VENEZIA - Lotta, spera, ma poi crolla: il Venezia cade per 3-2 al Penzo contro la Juventus e retrocede in Serie B. Al termine della gara Eusebio Di Francesco analizza così la retrocessione: "Il dispia ... Da tuttosport.com

La Juve espugna Venezia: 2-3 e qualificazione Champions. Retrocede il Venezia - Con questi tre punti, la Juventus mette al sicuro il proprio posto tra le prime quattro della Serie A, centrando l’obiettivo stagionale della qualificazione alla Champions League. Per il Venezia, ... Secondo giornaledipuglia.com

?? [Ci abbiamo provato ma siamo in B.] VENEZIA - JUVE 2-3 | IL POST-PARTITA ?????