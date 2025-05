Venezia Juve calciatori sotto la Curva dopo la vittoria del Penzo | il gesto verso i tifosi bianconeri presenti nel settore ospiti – VIDEO

Dopo la vittoria sul Venezia, i calciatori della Juventus hanno condiviso un momento di grande emozione con i tifosi bianconeri nel settore ospiti. Sotto la Curva, la squadra ha celebrato il quarto posto e il ritorno in Champions League, dimostrando un forte legame con i supporters. Scopri il gesto di gratitudine dei giocatori verso i fan nel video qui di seguito.

