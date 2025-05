Venezia in Serie B Di Francesco | Caduti ma a testa alta e di fronte ad un pubblico straordinario ora devo staccare

Dopo una stagione difficile, il Venezia saluta la Serie A e retrocede in Serie B, nonostante la tenacia mostrata sul campo. Eusebio Di Francesco, allenatore della squadra, esprime il suo dispiacere ma anche orgoglio per aver lottato a testa alta di fronte a un pubblico appassionato. La retrocessione rappresenta una sfida da affrontare per il club, già segnato dall’amara esperienza con il Frosinone lo scorso anno.

Le parole di Eusebio Di Francesco, tecnico del Venezia, dopo la retrocessione dei lagunari al termine della sfida contro la Juve Seconda retrocessione consecutiva per Eusebio Di Francesco, che dopo l'amaro epilogo con il Frosinone lo scorso anno, saluta anche il Venezia al termine di una stagione tormentata. Gli arancioneroverdi cedono 3-2 in casa alla

