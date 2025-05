venerdì 30 maggio il barroccio ospita five funkerz

Venerdì 30 maggio, alle 22:00, Il Barroccio di Lecce si anima con il ritmo travolgente dei Five Funkerz, un quintetto virtuoso che unisce power funk e nu jazz. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza musicale unica, ricca di sonorità coinvolgenti e groove irresistibili!

Venerdì 30 Maggio, ore 22:00, Il Barroccio ospita Five Funkerz. IL BARROCCIO - V.LE DELL'UNIVERSITÀ CO L'OBELISCO - LECCE Descrizione: I Five Funkerz sono un virtuoso quintetto power funk dal carattere nu jazz che offrono un'esperienza musicale coinvolgente e ricca di sonorità... 🔗 Leggi su Lecceprima.it