vela d epoca a ‘margaret il trofeo valdettaro alto tirreno

Si è concluso con grande successo il Trofeo Valdettaro Alto Tirreno, un evento che ha celebrato la vela d’epoca e il legame tra nautica e amicizia. Francesco Costa, Presidente della Lega Navale Italiana La Spezia, ha sottolineato l’importanza di convivialità e correttezza, rendendo omaggio alla bellezza delle storiche imbarcazioni. La manifestazione, svoltasi il 25 maggio 2025, ha illuminato il porto delle Grazie con un’atmosfera unica.

(Adnkronos) – "È stato un evento all'insegna dell'amicizia, correttezza e convivialità", ha dichiarato Francesco Costa Presidente della Lega Navale Italiana La Spezia, "unito al fascino indiscutibile di queste meravigliose imbarcazioni". Domenica 25 maggio 2025 si è conclusa alle Grazie di Porto Venere la seconda edizione di "Le Vele d'Epoca dell'Alto Tirreno" – "Trofeo Valdettaro 2025". Tre le regate disputate per gli yacht d'epoca e classici, con sole e venti fino a 22 nodi di intensità, cinque le prove per la Classe 5.50 Metri Stazza Internazionale e una la regata delle vele latine. Nella categoria 'Yacht Epoca' vittoria di Margaret, l'8 Metri Stazza Internazionale varato in Norvegia nel 1926 e appartenuto ai produttori di whisky Ballantine...