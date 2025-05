Veicolo investe persone a Liverpool durante celebrazione del campionato inglese arrestato l' autista

Un tragico incidente ha scosso le celebrazioni a Liverpool per la vittoria del campionato inglese di calcio, con un veicolo che ha investito diverse persone. La polizia informa che l'autista è stato arrestato, ma non ha fornito ulteriori dettagli sulle motivazioni dell'atto. La città è in fermento mentre si attende ulteriori aggiornamenti da parte delle autorità locali.

Un veicolo ha investito diverse persone a Liverpool durante la celebrazione della vittoria del campionato inglese di calcio della squadra locale. Lo riferisce la polizia citata dai media britannici, senza specificare per ora ipotesi sulla matrice. Un uomo è stato arrestato. Lo riferiscono i media britannici, precisando che secondo le prime informazioni si contano alcuni feriti e che nella zona, nel centro della città dell'Inghilterra settentrionale, sono affluite varie ambulanze. In una nota la polizia fa riferimento per ora a "una collisione" e un incidente legato al traffico stradale, specificando che il fermato è l'uomo che era al volante dell'auto... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Veicolo investe persone a Liverpool durante celebrazione del campionato inglese, arrestato l'autista

