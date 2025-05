Vasilica Potincu uccisa in casa con otto coltellate Legnano | è caccia al killer

Si intensificano le ricerche del killer di Vasilica Potincu, 35enne trovata assassinata nella sua abitazione di Legnano, colpita da otto coltellate. La donna, che affittava la casa per ricevere clienti, abitava in un altro Comune con il figlio di 14 anni e la madre. Le indagini escludono il coinvolgimento dell'ex marito, mentre gli inquirenti cercano indizi per ricostruire gli ultimi momenti di Vasilica.

