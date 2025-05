Vasilica Potincu uccisa a coltellate il marito si costituisce | Non sono stato io sono ricercato per altro

Il caso di Vasilica Potincu, 35enne tragicamente uccisa a Legnano, si infittisce con la consegna del suo ex marito, coinvolto in un'altra indagine. Nonostante le accuse, l'uomo si dichiara innocente, affermando: "Non l’ho uccisa io". La vicenda, che ha scosso la comunità locale, solleva interrogativi sul contesto della sua morte e sui legami familiari che possono portare a violenze estreme.

"Non l’ho uccisa io". Così l'ex marito di Vasilica Potincu, la 35enne trovata senza vita il 25 maggio a Legnano (Milano), si è consegnato in una caserma della provincia di Brescia. L'uomo, un autotrasportatore, ha negato qualsiasi coinvolgimento nella morte della donna. Su di lui pendeva un... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Vasilica Potincu uccisa a coltellate, il marito si costituisce: "Non sono stato io, sono ricercato per altro"

Legnano, la 35enne Vasilica Potincu trovata morta in casa con un coltello sulla schiena: la scoperta della vicina, killer in fuga - A Legnano, in provincia di Milano, è stata tragicamente scoperta la 35enne Vasilica Potincu, trovata morta nella sua abitazione con un coltello conficcato nella schiena. 🔗continua a leggere

Legnano, la 35enne Vasilica Potincu trovata morta in casa con una mannaia da cucina sulla schiena: la scoperta della vicina, killer in fuga - A Legnano, a nord di Milano, si è consumato un tragico omicidio: Vasilica Potincu, una 35enne escort professionista, è stata trovata morta in casa con una mannaia da cucina conficcata nella schiena. 🔗continua a leggere

Omicidio alle porte di Milano, Vasilica Potincu accoltellata e uccisa in casa: si indaga - Un omicidio scuote la tranquilla periferia milanese: Vasilica Potincu, 36 anni, è stata trovata senza vita nel suo appartamento di Legnano. 🔗continua a leggere

Legnano, Vasilica Potincu uccisa a coltellate. Si è costituito l’ex marito, non per l'omicidio ma per reati contro il patrimonio - L’uomo, romeno come la vittima, era ricercato per un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie del suo Paese di origine: arrestato. Per il delitto, invece, i carabinieri seguono la ... 🔗msn.com scrive

Escort e mamma: uccisa con 7 coltellate la donna a Legnano; sotto la lente la sua doppia vita - La vittima è stata ritrovata in una pozza di sangue nell'appartamento che usava per incontrare clienti. Si cerca di risalire proprio a loro per rintracciare il possibile killer ... 🔗Come scrive dire.it

Omicidio a Legnano: uccisa con più coltellate in casa, oggi l’autopsia - Vasilica Potincu, 35 anni, è stata trovata morta in un appartamento di via Stelvio. Gli inquirenti indagano sul movente e analizzano il cellulare per ricostruire le ultime ore della donna. 🔗Si legge su laprovinciadivarese.it