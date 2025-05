Vasco Rossi 2025 concerto a Bibione | folla di fan accampati con le tende

Il 26 maggio 2025 segna l'inizio del mese di Vasco Rossi, con il suo attesissimo concerto a Bibione. Mentre i fan si accampano con le tende in attesa del grande evento, questa sera si svolge il soundcheck del 'Vasco Live Duemilaventicinque', un'anteprima esclusiva per gli iscritti del fan club. Domani sarĂ finalmente il momento di vivere la magia della musica del rocker italiano.

Bologna, 26 maggio 2025 – È ufficialmente iniziato il mese di Vasco Rossi. Questa sera, 26 maggio, lo Stadio Comunale di Bibione ospita il soundcheck del tour 'Vasco Live Duemilaventicinque', un'anteprima esclusiva dedicata agli iscritti del fan club. Lo spettacolo vero e proprio partirĂ domani, con la data zero. Poi, il tour farĂ tappa a Torino, Firenze e Bologna, dove il Komandante è atteso l'11 e 12 giugno allo Stadio Dall'Ara per due concerti che si preannunciano sold out. A Bibione, l'atmosfera è giĂ caldissima. Sui social, Vasco ha pubblicato una foto che mostra la fila chilometrica dei fan giĂ accampati con le tende: "Eccovi qua...

