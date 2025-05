Varriale avvisa Conte | Ci pensi bene alla Juventus hanno le idee abbastanza confuse Cos’è successo fra Giuntoli e Tudor

Nell'analisi della situazione attuale in casa Juventus, Varriale avverte Conte sulle incertezze nel club e sugli sviluppi tra Giuntoli e Tudor. Dopo la vittoria contro il Venezia e il ritorno in Champions, la Juventus si prepara a programmare il futuro, con un focus particolare sulla figura dell'allenatore. Scopriamo i dettagli delle dichiarazioni e le implicazioni per il prossimo periodo.

Varriale ha commentato la situazione in panchina per la Juventus: le dichiarazioni dopo Venezia Juve anche sul possibile futuro di Antonio Conte. Dopo la vittoria di Venezia ed il ritorno in Champions, la Juventus può pianificare il futuro a partire dall’allenatore. Su X, ecco il commento di Enrico Varriale sulla situazione dei bianconeri. CONTE – «Prima di Venezia-Juve Giuntoli conferma Tudor al mondiale per club. Dopo la gara il tecnico, dice che se non sarà confermato per la prossima stagione non guiderà la squadra in USA. Per liberarsi di Tudor Juve deve pagargli 1 milione. Idee abbastanza confuse... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Varriale “avvisa” Conte: «Ci pensi bene, alla Juventus hanno le idee abbastanza confuse. Cos’è successo fra Giuntoli e Tudor»

