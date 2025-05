Var la denuncia contro la bussata di Rocchi | ecco l’audio incriminato | L’arbitro sta guardando i replay e all’improvviso cambia idea

In seguito a un episodio controverso durante la partita Udinese-Parma di marzo, il guardalinee Domenico Rocca ha denunciato il designatore Gianluca Rocchi per aver “bussato” alla porta del Var, suggerendo un fallo di mano. L’audio incriminato rivela il momento in cui l’arbitro, dopo aver visionato i replay, cambia idea. Questa situazione solleva interrogativi sulla trasparenza e l'integrità delle decisioni arbitrali nel calcio.

Negli scorsi giorni, il guardalinee Domenico Rocca ha denunciato che durante Udinese-Parma dello scorso marzo il designatore Gianluca Rocchi, presente nel centro di Lissone in qualità di supervisore Var, avrebbe bussato alla porta del Var per segnalare un fallo di mano del difensore ducale. Il Fatto è entrato in possesso della voce originale del Var, uno dei tanti audio spariti su Dazn, mai ascoltato durante " OpenVar ", perché nella trasmissione l'Associazione Arbitri (AIA) sceglie cosa mandare in onda e cosa no. A un certo punto, tra il secondo 40 e 45 (intorno al secondo 43), in sottofondo alle voci dei varisti, si sentono due colpi: secondo la denuncia, sarebbe la "bussata" di Rocchi...

