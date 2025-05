VAR e la ‘bussata’ di Rocchi in Udinese-Parma | scovato l’audio shock!

L'episodio controverso del rigore durante la partita Udinese-Parma ha scatenato il dibattito, dopo la denuncia del guardalinee Domenico Rocca. Oggi, grazie ai colleghi del Fatto Quotidiano, emerge un audio rivelatore dalla sala VAR, in cui si sente la "bussata" del designatore Gianluca Rocchi. Scopriamo i dettagli di questa situazione che ha sollevato molte polemiche nel mondo del calcio.

Settimana scorsa, la denuncia del guardalinee Domenico Rocca in merito al rigore di Udinese-Parma ha suscitato non poco scalpore. Ecco, grazie ai colleghi del Fatto Quotidiano, arriva anche l'audio nascosto tra in sala VAR con la cosiddetta "bussata" di Gianluca Rocchi. LA SITUAZIONE – Settimana scorsa, il guardalinee Domenica Rocca, presente nella terna arbitrale di Udinese-Parma, ha inviato una dura lettera all'AIA per denunciare il grave episodio commesso dal designatore Gianluca Rocchi. Il designatore avrebbe bussato alla porta della sala VAR di Lissone per segnalare un fallo di mano del difensore dei ducali...

