Vandali scatenati nella notte Devastati lettini e ombrelloni | Tanti danni è sconfortante

Vandali in azione sulla spiaggia dello chalet Hosvi di Civitanova, sul lungomare nord. Nella notte tra sabato e domenica si sono accaniti contro ombrelloni, lettini e sdraio dello stabilimento balneare, alcuni distrutti e altri gettati in acqua, e hanno provocato qualche migliaio di euro di danni. Tutto a ridosso del via alla stagione estiva. Gli inquirenti stanno lavorando sulle immagini del circuito delle video sorveglianza comunale. Sicuramente hanno agito in più persone e sono una trentina almeno le attrezzature rovinate. Lo stabilimento balneare aveva chiuso intorno alle 19.30 sabato sera... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it