Valzer con mia madre da ragazza il libro di Filippo Tuena

"Valzer con mia madre da ragazza" di Filippo Tuena è un viaggio evocativo attraverso i ricordi di una giovinezza lontana, non vissuta dal narratore ma rievocata attraverso la voce della madre. In queste pagine intime, l'autore dà vita a un monologo che si dipana tra le nebbie del tempo, evocando un teatro in rovina dove la memoria si intreccia con l'emozione, in un delicato omaggio al passato e alle sue storie.

In queste pagine intime e private, Filippo Tuena richiama ricordi e memorie, non suoi, ma della giovinezza della madre, convocata dalle nebbie del tempo a presentare un vero e proprio monologo dalla penombra della terza fila di un teatro in rovina, ultimo erede del rinascimentale teatro della memoria di Giulio Camillo, come Chiara Fenoglio mette in evidenza nella prefazione. Anni lontani, tra Roma e l’Istria, Trieste, Fiume e Abbazia, nel delicatissimo contesto del confine orientale italiano tra le due guerre mondiali, alla ricerca di un’identità personale da preservare e tramandare. È proprio ai ricordi che Filippo Tuena dedica queste pagine: non tuttavia ai propri, bensì a quelli della madre... 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Valzer con mia madre da ragazza”, il libro di Filippo Tuena

