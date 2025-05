Valter Stoppini è il nuovo sindaco di Assisi Vince il centrosinistra

Valter Stoppini è stato eletto nuovo sindaco di Assisi, traghettando il centrosinistra verso una vittoria significativa. Con il 51,6% dei voti, ha superato il candidato del centrodestra, Eolo Cicogna, conquistando il supporto di 7.527 elettori. Il risultato, comunicato il 26 maggio 2025, segna un importante cambiamento per la città e rappresenta un'opportunità per il sindaco di attuare la sua visione per il futuro di Assisi.

Assisi (Perugia), 26 maggio 2025 – Valter Stoppini è il nuovo sindaco di Assisi. Il candidato sostenuto dalla coalizione di centrosinistra ha battuto il rivale del centrodestra, Eolo Cicogna, con il 51,6% (7.527 voti) contro il 48,4% del rivale (7.053 voti). "Come cittadina di Assisi sono felice di essere amministrata da Valter Stoppini", ha detto la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, ex sindaca della città del Poverello, prima sostenitrice di quello che fino a poco tempo fa era il suo vice. Proietti, che ha seguito lo scrutinio con Stoppini, ha parlato di una "squadra civica e di coalizione che ha le stesse nostre idee... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Valter Stoppini è il nuovo sindaco di Assisi. Vince il centrosinistra

Cosa riportano altre fonti

