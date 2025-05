Valpolicella da camminare e da gustare | un' esperienza tra natura e vino

Scopri la Valpolicella, un angolo di paradiso dove la natura si fonde con la cultura vinicola. Dal 31 maggio al 2 giugno, partecipa a un'esperienza unica con passeggiate guidate che ti porteranno a esplorare i panorami mozzafiato e a gustare i pregiati vini locali. Un viaggio indimenticabile tra colline, tradizioni e sapori autentici.

La Valpolicella è una terra rinomata non solo per l'eccellenza dei suoi vini, ma anche per l'incantevole paesaggio collinare che la caratterizza. Sabato 31 maggio, domenica 1 giugno e lunedì 2 giugno viene proposta una passeggiata guidata in Valpolicella per scoprire le meraviglie di questa...

