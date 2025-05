Valerio Scanu diventa un ballerino e conquista il primo posto alla Coppa Italia di danze latine VIDEO

Valerio Scanu stupisce tutti con una nuova avventura: il mondo della danza. Con la sua passione e talento, ha conquistato il primo posto alla Coppa Italia di danze latine, dimostrando di avere non solo una voce straordinaria ma anche un grande talento nel ballo. Scopri di più nel video esclusivo che celebra questa sua vittoria inaspettata. L'articolo proviene da Novella 2000.

Valerio Scanu conquista il primo posto in danze latine alla Dance Unique Cup 2025 - Nuova sfida, nuova vittoria per Valerio Scanu. Dopo il successo in campo musicale, l’artista sardo si reinventa ballerino e trionfa nella sua prima grande competizione di danza sportiva. In coppia con ... Come scrive vistanet.it

Valerio Scanu diventa hair stylist: “Dopo anni di esperienze ho aperto il mio salone” - Valerio Scanu molla la musica e si immerge in una nuova esperienza lavorativa. Il celebre volto televisivo, ex allievo di Amici, talent a cui prese parte nel 2009 e nel quale si classificò ... Secondo fanpage.it