Valentina Trapletti | La 21 km non ha molto senso Se la marcia diventa come la corsa è un problema enorme

Valentina Trapletti, vice-campionessa europea nella 20 km, torna in pista al ‘Trofeo Ugo Frigerio 2025’ di Bovisio-Masciago dopo un infortunio che l’ha allontanata dalle competizioni. In questo articolo, esplora le sfide e le problematiche legate alla marcia, sottolineando come la distanza di 21 km possa perdere significato se le caratteristiche della disciplina si avvicinano troppo alla corsa.

Valentina Trapletti ha scelto il ‘Trofeo Ugo Frigerio 2025’ di Bovisio-Masciago (MB) per effettuare la sua gara d’esordio stagionale dopo un fastidioso infortunio che l’aveva tenuta lontana dalle gare negli ultimi mesi. La 39enne milanese è vice-campionessa europea in carica nella 20 chilometri, ma la sua impresa più grande resta il clamoroso titolo mondiale nella staffetta a coppie miste del 2024 ad Antalya insieme a Francesco Fortunato. “ Ho avuto un problema che mi ha tenuto ai box da fine novembre, quindi sono un po’ in ripresa e questa è la prima gara dell’anno. Sono molto felice di esserci, avevo promesso che ci sarei stata quindi gareggerò perché ci tengo tanto a partecipare al Frigerio, un trofeo con il quale sono cresciuta sin da quando ero una ragazzina “, dichiara la veterana lombarda... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Valentina Trapletti: “La 21 km non ha molto senso. Se la marcia diventa come la corsa, è un problema enorme”

Marcia a squadre, Trapletti è nona nella 20 km mondiale: “Grande piazzamento” - Muscat – È l’ennesima buona prestazione internazionale di Valentina Trapletti. La capitana azzurra chiude al nono posto la 20 km dei Mondiali di marcia a squadre di Muscat, in Oman ... 🔗ilfaroonline.it scrive

Marcia 10 KM Femminile, vince Valentina Trapletti - E’ Valentina Trapletti a vincere la Marcia 10 KM Femminile che ha aperto l’edizione 2022 dei Campionati Assoluti di Atletica di Rieti. Per lei primato personale di 44:25, quinto tempo mondiale ... 🔗Lo riporta rietinvetrina.it

Palmisano, oro nella 20km di marcia agli Europei di Atletica - Sono arrivate le prime medaglie italiane agli Europei di Atletica di Roma e a regalarcele sono Antonella Palmisano e Valentina Trapletti con una clamorosa doppietta nella 20km di marcia ... 🔗Secondo sport.sky.it