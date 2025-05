Valentina Tolomei la lettera dei compagni di classe Dacci la forza di andare avanti stellina

La scomparsa di Valentina Tolomei, giovane promessa dalla vita fulminea, ha scosso profondamente la comunità di Lucca. I suoi compagni di classe, straziati dal dolore, hanno deciso di rendere omaggio alla sua memoria con una lettera che racchiude ricordi condivisi e un invito a trovare la forza per andare avanti. In queste righe, i giovani esprimono il loro amore e la loro determinazione a onorare il suo spirito.

Lucca, 26 maggio 2025 – La morte di una giovane piena di talenti e vitalità è una tragedia che colpisce prima di tutto la famiglia, ma anche i suoi coetanei: compagni di scuola, gioventù, di cammino. Oggi quei ragazzi e quelle ragazze, che con Valentina Tolomei condividevano le ore di lezione, le risate, le preoccupazioni di quell’età, si trovano a dover affrontare un dolore più grande di loro. Lo fanno però con amore e grande coraggio. Indossando tutti una maglia con scritto “Tina 25”, scrivendo una lettera, riportata dal Tg1 nell’edizione serale. "Oggi per noi essere qui e fare questo discorso è tutt'altro che facile, non abbiamo le parole per quanto accaduto, ma sentiamo che è nostro dovere farlo per ricordare la nostra amata Valentina"... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Valentina Tolomei, la lettera dei compagni di classe. “Dacci la forza di andare avanti, stellina”

