Valentina Ferragni rivela i guilty pleasure | “Al compleanno torta di patatine fritte in vacanza pasta a colazione”

Valentina Ferragni si apre ai lettori di Fanpage.it, svelando i suoi guilty pleasure. Dalla torta di patatine fritte e la pasta a colazione, fino ai momenti speciali con Matteo Napoletano, la celebre influencer condivide passioni e curiosità che rivelano un lato più autentico e personale. Scopri di più sulle sue preferenze tra moda, beauty e dettagli della vita quotidiana.

Dalla moda al beauty, dal guilty pleasure culinario a quello in camera da letto con Matteo Napoletano, Valentina Ferragni si è confidata con Fanpage.it... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Valentina Ferragni rivela i guilty pleasure: “Al compleanno torta di patatine fritte, in vacanza pasta a colazione”

“Quello che vedo nei porno tradizionali, la visuale sulla penetrazione, non mi piace. Preferisco l’immaginazione”: lo rivela Valentina Ferragni - Valentina Ferragni, lanciata nel mondo dei podcast con “Storie oltre le stories”, condivide le sue intuizioni sulla sessualità e il mondo del porno tradizionale. 🔗continua a leggere

Valentina Ferragni e il porno etico: «Quello che vedo nei tradizionali non mi piace, poi ho scoperto una regista…» – Il video - Nel secondo episodio di “Storie oltre le stories”, Valentina Ferragni esplora il concetto di porno etico con Norma Rossetti, fondatrice di MySecretCase. 🔗continua a leggere

“Quello che vedo nei porno tradizionali, la visuale sulla penetrazione, non mi piace. Preferisco l’immaginazione, il sentimento”: parla Valentina Ferragni - Valentina Ferragni, lanciata nel mondo dei podcast con "Storie oltre le stories", condivide la sua visione sui porno tradizionali nella seconda puntata, ospitando Norma Rossetti, fondatrice di MySecretCase. 🔗continua a leggere

Chiara Ferragni, Fedez e le rivelazioni sulla fine del matrimonio rivelate nel podcast della sorella Valentina: cosa ha detto VIDEO - Un podcast in famiglia che si trasforma in una seduta collettiva (e pubblica) sulle relazioni del passato: è quanto abbiamo visto e sentito nell’ultima puntata di Storie oltre ... 🔗Come scrive msn.com

Chiara Ferragni senza filtri: “Ho vissuto un amore tossico”, il racconto - Il messaggio centrale del discorso di Chiara Ferragni è un invito alla consapevolezza e al rispetto di sé: riconoscere i segnali di una relazione tossica e imparare a non giustificare comportamenti ... 🔗Si legge su msn.com

Chiara Ferragni: “Tutte noi abbiamo avuto relazioni tossiche con persone che ci hanno trattato male” - Chiara Ferragni ospite nel podcast della sorella Valentina rivela: “Tutte noi abbiamo avuto relazioni tossiche con persone che ci hanno trattato male”. 🔗Riporta msn.com