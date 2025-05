Valentina Boscaro condannata a 20 anni per omicidio Cassazione la giustifica | Processo da rifare considerare provocazioni fidanzato

La Cassazione ha disposto il rifacimento del processo per Valentina Boscaro, condannata a 20 anni per l'omicidio del fidanzato Mattia Caruso. Secondo i giudici, è fondamentale esaminare le provocazioni subite dalla donna, il che potrebbe portare a uno sconto di pena di 7 anni. La decisione solleva ampi dibattiti sulla legittimità delle reazioni in situazioni di conflitto e violenza.

