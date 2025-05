Vaccino Covid provocava aborti e danni agli organi | ma i governi hanno taciuto

Nuove rivelazioni stanno emergendo sugli effetti collaterali del vaccino Covid, affermando che potrebbe causare aborti e danni agli organi. Nonostante queste preoccupazioni, i governi avrebbero taciuto su tali rischi. Grazie all'amministrazione Trump e a figure come Kennedy Jr. nel campo della Sanità, si aprono dibattiti cruciali su trasparenza e sicurezza. L'articolo "Vaccino Covid provocava aborti e danni agli organi: ma i governi hanno taciuto" proviene da

Emergono nuove verità taciute sugli effetti del vaccino Covid, grazie all'amministrazione Trump e Kennedy jr. alla Sanità. L'articolo Vaccino Covid provocava aborti e danni agli organi: ma i governi hanno taciuto proviene da LE VOCI DI DENTRO... 🔗 Leggi su Lucascialo.it © Lucascialo.it - Vaccino Covid provocava aborti e danni agli organi: ma i governi hanno taciuto

