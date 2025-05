Vaccino Covid e antinfluenzale dietrofront Moderna ritirata richiesta per via libera a siero combinato | Non disponibili dati sull’efficacia

Moderna ha annunciato il ritiro della richiesta di autorizzazione per il suo vaccino combinato contro COVID-19 e influenza stagionale, destinato agli adulti over 50. La decisione, presa in seguito alla mancanza di dati sufficienti sull'efficacia del siero, segna un'importante battuta d'arresto nella ricerca di soluzioni vaccinali innovative per affrontare le malattie stagionali e le pandemie.

Il farmaco era stato studiato per essere somministrato agli adulti over 50, ma l’azienda ha scelto di interrompere temporaneamente l’iter presso l’FDA Moderna ha annunciato ufficialmente il ritiro della richiesta di autorizzazione per il suo vaccino combinato contro influenza stagionale e Cov... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid e antinfluenzale, dietrofront Moderna, ritirata richiesta per via libera a siero combinato: “Non disponibili dati sull’efficacia”

Moderna scivola sull’efficacia: stop al vaccino influenza-Covid - Moderna sospende la richiesta di autorizzazione del suo vaccino influenzacovid, promettendo nuovi dati. 🔗continua a leggere

Covid, l’Fda chiede un vaccino aggiornato alla variante LP.8.1, Moderna ritira la richiesta di autorizzazione: scoppia il caso negli Usa - La FDA chiede un vaccino aggiornato alla variante LP 8 1, ma Moderna ritira la richiesta di autorizzazione, scatenando un caso negli USA. 🔗continua a leggere

Nuovo vaccino anti Covid e antinfluenzale “2 in 1” di Moderna: innesca robusta risposta immunitaria - un vaccino antinfluenzale; ed mRNA-1283, l'erede Spikevax, ovvero il vaccino anti Covid di prossima generazione aggiornato contro le varianti di Omicron circolanti nell'ultimo periodo. Come ... 🔗Secondo fanpage.it

Vaccino, boom di antinfluenzali ma l'anti-Covid resta al palo: «Non vogliono fare più dosi, o si sono già contagiati» - ma «per ora ogni medico ha ordinato 450 dosi di antinfluenzale e magari una cinquantina di anti-Covid, questo proprio perché la situazione dei candidati al vaccino è diversa». I medici di ... 🔗Segnala msn.com

Vaccino antinfluenzale e Covid: a chi sono rivolti, quando non farli, quale scegliere e quanto costano - una distanza di almeno 3 mesi dalla dose di vaccino più recente. Si sottolinea, inoltre, che una infezione recente da SarS-CoV-2 non rappresenta una controindicazione alla vaccinazione». 🔗Come scrive ilmessaggero.it