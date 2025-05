Vaccino Covid Conte già nel 2020 anticipava il possibile | TSO e obbligo del siero preludio al Green Pass di Draghi - VIDEO per non dimenticare

Nel dicembre 2020, l'allora premier Giuseppe Conte anticipava l'obbligatorietà del vaccino Covid, un tema che sarebbe tornato d'attualità con l'introduzione del Green Pass da parte di Mario Draghi. Questo video, ora rievocato, offre uno spunto per riflettere su come le misure sanitarie siano state progressive e spesso anticipate da dichiarazioni governative, richiamando alla memoria le sfide affrontate dalla società italiana.

Il 3 dicembre 2020 Conte anticipava l'obbligatorietà del vaccino Covid, poi imposta da Draghi mediante Green Pass e Super Green Pass sei mesi dopo Il 3 dicembre 2020 l'ex premier Giuseppe Conte, indossando una mascherina anti-Covid, aveva spiegato in una diretta social: "Se noi siamo in una c...

