Vaccino Covid autoreplicante possibile diffusione indesiderata di RNA nel corpo con rilevanti problemi di sicurezza - STUDIO dott Maurizio Federico

Un recente studio del dottor Maurizio Federico, direttore del Centro Nazionale per la Salute Globale dell'Istituto Superiore di Sanità, solleva preoccupazioni riguardo ai vaccini Covid a tecnologia mRNA autoreplicante. La ricerca evidenzia il rischio di diffusione indesiderata di RNA nel corpo, evidenziando potenziali problemi di sicurezza che potrebbero avere implicazioni significative per la salute pubblica.

Lo studio del dottor Federico, Direttore del Centro Nazionale per la Salute Globale dell'Istituto Superiore di Sanità, mostra come i vaccini Covid a tecnologia mRNA autoreplicante potrebbero causare "rilevanti problemi di sicurezza"

