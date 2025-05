Vacanze 2025 che salasso | La meta più cara in Liguria 3 592 euro per una settimana Per due lettini almeno 30 euro Gli aumenti? Colpa dei turisti stranieri

Le vacanze del 2025 si prospettano come un vero salasso, con la Liguria in cima alla lista delle mete più costose, dove una settimana può costare fino a 3.592 euro. Gli aumenti, causati anche dall'afflusso di turisti stranieri, rendono perfino i lettini un lusso. Nonostante ciò, molti cercano di staccare la spina per vivere momenti indimenticabili con i propri cari, rendendo ogni estate un'esperienza da ricordare.

Staccare la spina da tutto per condividere momenti da incorniciare nei cassetti dei ricordi con la persona del cuore, i parenti e gli amici. L?estate? complice il caldo (con temperature...

