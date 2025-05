utility salute e bevande tre opportunità per investire

Nel contesto attuale dei mercati, Stefano Reali, vice director e gestore di Pharus AM, ha riallineato i suoi portafogli puntando su tre promettenti settori: utility, salute e produzione di bevande. Questa strategia anticipa le correzioni registrate dagli indici di Borsa all'inizio di aprile, evidenziando una visione proattiva e focalizzata su opportunità di investimento resilienti e strategiche. Scopriamo insieme queste scelte e le loro potenzialità.

UTILITY, comparto della salute e produzione di bevande. Ecco tre settori su cui Stefano Reali (nella foto), vice director e gestore di Pharus AM, ha aumentato l'esposizione dei suoi portafogli ancor prima delle correzioni registrate dagli indici di Borsa agli inizi di aprile. Reali ha scelto dunque nelle scorse settimane di giocare in difesa perché, al di là delle tensioni geopolitiche provocate dai dazi di Trump, la brusca retromarcia dei listini avvenuta a primavera era comunque prevedibile dopo mesi e mesi di rialzi. In altre parole, dopo due anni di performance eccezionali con guadagni a due cifre soprattutto negli Stati Uniti, per Reali i ribassi sono da considerare quasi fisiologici...