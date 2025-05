Usa sparatoria in una località balneare del South Carolina | almeno 11 feriti

Una violenta sparatoria ha colpito una località balneare del South Carolina, lasciando almeno 11 feriti. L'incidente, avvenuto nella notte, ha coinvolto diverse persone che sono state portate in ospedale. Le autorità locali stanno indagando sull'accaduto, mentre la polizia dell'Horry County non ha fornito ulteriori dettagli sulle condizioni delle vittime.

