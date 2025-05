Usa sparatoria in una località balneare del South Carolina | almeno 11 feriti

Una sparatoria avvenuta la notte scorsa in una località balneare del South Carolina ha lasciato almeno 11 feriti. Le autorità locali, in particolare la polizia del dipartimento di Horry County, non hanno fornito dettagli sulle condizioni dei feriti, mentre si segnalano anche altre persone trasportate in ospedale. L'incidente ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i turisti della zona.

(Adnkronos) – Almeno 11 persone sono rimaste ferite in una sparatoria scoppiata la notte scorsa in una località balneare del South Carolina. La polizia del dipartimento della Horry Count non ha dato dettagli sulle condizioni dei ricoverati, precisando che ci sono notizie di altre persone portate in ospedale a bordo di mezzi privati. Tra i ... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Usa, sparatoria in una località balneare del South Carolina: almeno 11 feriti - Una violenta sparatoria ha colpito una località balneare del South Carolina, lasciando almeno 11 feriti. 🔗continua a leggere

Usa, sparatoria in una località balneare del South Carolina: almeno 11 feriti - Una sparatoria avvenuta nella notte in una località balneare del South Carolina ha lasciato almeno 11 feriti. 🔗continua a leggere