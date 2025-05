Usa rinviano dazi all’Ue del 50% al 9 luglio dopo telefonata Trump-von der Leyen tycoon | Vogliamo produrre carri armati non t-shirt

Gli Stati Uniti hanno deciso di rinviare al 9 luglio l'applicazione dei dazi del 50% sull'UE, dopo una telefonata tra Trump e von der Leyen. Il tycoon ha chiarito che l’obiettivo non è produrre beni di consumo come t-shirt o scarpe, ma investire nella produzione di equipaggiamento militare. Questa proroga rappresenta una nuova opportunità per le due parti mentre si navigano le complesse dinamiche commerciali globali.

Nuova proroga per l'Ue sui dazi. Trump: "Non stiamo cercando di produrre scarpe da ginnastica e T-shirt. Vogliamo produrre equipaggiamento militare" Gli Usa hanno deciso di rinviare i dazi all'Ue del 50% al 9 luglio. Le tariffe dunque non partiranno più ad inizio giugno. La decisione dopo una... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa rinviano dazi all’Ue del 50% al 9 luglio dopo telefonata Trump-von der Leyen, tycoon: “Vogliamo produrre carri armati, non t-shirt”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dazi, tregua temporanea tra USA e UE: Trump concede una proroga fino al 9 luglio - Nuovo capitolo nella guerra commerciale tra USA e UE: Trump congela le tariffe al 50% per l’Europa. Originariamente previste per il 1° giugno, le misure sono ora rinviate al 9 luglio. Segnala notizie.it

Trump cambia idea e dice sì all'Ue: "Dazi al 50% sospesi fino al 9 luglio" - Il rinvio è stato deciso dopo un colloquio telefonico con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen ... Secondo today.it

Dazi, Trump: “Tariffe Ue al 50% sospese fino al 9 luglio” - Il presidente Donald Trump afferma che gli Stati Uniti ritarderanno l'applicazione dei dazi del 50% sui beni provenienti dall'Unione Europea dal 1° giugno al ... msn.com scrive

Dai dazi USA contro l'UE alle mire sulla Groenlandia: analisi della Presidenza Trump