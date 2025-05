Urso | Per le imprese colpite dai dazi 25 miliardi dal Pnrr Ma il governo si divide sulla risposta agli Usa

Il governo italiano si trova in un momento cruciale nella gestione dei dazi imposti dagli Stati Uniti, con 25 miliardi di euro di risorse del PNRR destinate a supportare le imprese colpite. La divisione interna sull'approccio da adottare è evidente, mentre si avverte il rischio di un'escalation. È fondamentale agire con cautela e responsabilità, unendo le forze per affrontare la situazione e riprogrammare efficacemente i fondi disponibili.

Sui dazi "il rischio di un'escalation esiste" e "va assolutamente scongiurato: ci vogliono cautela, responsabilità, unità di intenti. Abbiamo già previsto la riprogrammazione dei fondi Pnrr e di Coesione e stiamo indirizzando in tal senso anche le risorse del Fondo sociale per il clima. Pensiamo di giungere a 25 miliardi in più per le imprese. Quando poi avremo contezza di quali saranno effettivamente i dazi nei singoli settori, potremo sviluppare un'azione compensativa mirata e quindi efficace ". Lo ha detto, intervistato da Repubblica, il ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it