Urso | Italia grande potenza spaziale possiamo indicare la strada

L'Italia, con una storica tradizione nel settore spaziale, ha dimostrato di essere una grande potenza, essendo il terzo paese al mondo a lanciare un vettore nello spazio. Oggi, grazie alle sue capacitĂ di ricerca e innovazione, l'Italia ha l'opportunitĂ di guidare nuove iniziative e ambiziosi progetti, contribuendo a plasmare il futuro dell'esplorazione spaziale globale.

ROMA – “L’Italia è stata sempre una grande potenza spaziale, siamo stati il terzo Paese al mondo a lanciare un vettore nello spazio dopo Unione Sovietica e Stati Uniti, e che con la nostra capacitĂ di ricerca e di guardare al futuro e certamente alle stelle oggi dallo spazio sulla terra, possiamo indicare agli altri la strada da percorrere insieme per garantire l’Europa l’accesso autonomo allo spazio, per garantire all’Europa anche la sicurezza spaziale che oggi è parte fondamentale della difesa della sicurezza europea”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della visita al Centro Spaziale del Fucino con il Commissario europeo per la difesa e lo spazio e vicepresidente esecutivo della Commissione Ue, Andrius Kubilius... 🔗 Leggi su Lopinionista.it