Urne chiuse alle comunali A Genova e Ravenna il centrosinistra verso la vittoria al primo turno

Le urne si sono chiuse per le elezioni comunali a Genova, Ravenna, Taranto e Matera. I primi exit poll indicano un possibile successo al primo turno per il centrosinistra a Genova e Ravenna, mentre a Taranto si preannuncia un ballottaggio tra Bitetti e Lazzaro. A Matera, i risultati sono ancora incerti. Si attende con interesse il responso finale delle elezioni.

AGI - Si chiudono le urne a Genova, Ravenna, Taranto e Matera. Se a Genova e a Ravenna i primi exit - poll (Rai - Opinio) restituiscono un risultato vincente al primo turno per i candidati di centro sinistra, a Taranto si va verso il ballottaggio tra Bitetti e Lazzaro. A Matera invece il risultato vede avanti Roberto Cifarelli (con una coalizione di centrosinistra) affermarsi tra il 44,5 e il 48% dei voti, seguito da Tacente con una forbice tra il 19 e 23%. A Genova, si impone quindi Silvia Salis, che secondo le proiezioni è tra il 53 e il 57% dei voti. Mentre a Ravenna si impone Barattoni. ... 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Urne chiuse alle comunali. A Genova e Ravenna il centrosinistra verso la vittoria al primo turno

Amministrative in 117 comuni: scontri a Genova, Ravenna, Matera, Taranto, Assisi, Lamezia, Rende e Paola - Si avvicinano le elezioni amministrative in 117 comuni italiani, tra cui città come Genova, Ravenna, Matera, Taranto, Assisi, Lamezia e Paola. 🔗continua a leggere

Amministrative in 117 comuni: sfide a Genova, Ravenna, Matera, Taranto e crisi in Calabria - Domenica 25 e lunedì 26 si svolgono le amministrative in 117 comuni italiani, tra cui grandi città come Genova, Ravenna, Taranto e Matera. 🔗continua a leggere

Non solo Genova: le partite chiave delle elezioni di Ravenna, Matera e Taranto - Non solo Genova. Oltre alla città ligure, alle urne si presenteranno anche Ravenna, Matera e Taranto, in questa tornata di elezioni comunali con voto domenica 25 e lunedì 26 maggio. 🔗continua a leggere

Chiuse le urne, al via lo spoglio. Cresce affluenza. Primi Exit-poll: a Genova in testa Salis - Exit Poll, a Ravenna centrosinistra vince al primo turno Secondo gli exit poll realizzatidal Consorzio Opinio per la Rai, Ravenna resta al centrosinistra, senza necessità di passare dal ballottaggio: ... 🔗Come scrive msn.com

Elezioni comunali, urne chiuse: al via lo spoglio - Sono stati 117 i comuni delle regioni a statuto ordinario e nove i comuni commissariati della Sicilia chiamati all'elezione diretta del sindaco e al rinnovo dei consigli comunali. Tre i capoluoghi di ... 🔗Si legge su msn.com

Elezioni comunali 2025, urne chiuse. Al via lo spoglio del primo turno - Alle ore 15 di oggi, lunedì 26 maggio, si sono chiusi i seggi in 126 comuni italiani per il primo turno delle elezioni amministrative. Dopo il Friuli Venezia Giulia ad aprile e il Trentino Alto Adige ... 🔗Da msn.com