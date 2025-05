Urla e minacce in radiologia | 21enne con un cavatappi semina il caos al Sant’Anna

Una serata di terrore al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna, dove un giovane di 21 anni ha scatenato il panico armato di un cavatappi. L'episodio, avvenuto alle 3:30 di notte, ha visto il ragazzo, in evidente stato di alterazione, dare vita a scene di urla e minacce. Le forze dell'ordine sono intervenute per riportare la situazione sotto controllo.

Tutto è iniziato verso le 3:30 di notte, quando al 112 è arrivata una richiesta urgente dal pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna. Un ragazzo di 21 anni, in evidente stato di alterazione psico-fisica, era diventato violento, offensivo e minaccioso. Aveva tirato fuori un cavatappi, usandolo come...

