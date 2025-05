Uomini e Donne quando finisce | l’ultima puntata in prima serata

L'ultima puntata di "Uomini e Donne" andrà in onda in prima serata, segnando una scelta strategica da parte di Mediaset. Maria De Filippi si prepara a sfidare nuovamente Milly Carlucci in un sabato sera di emozioni, mentre i due programmi, "Tu si que vales" e "Ballando con le Stelle", si contendono il favore del pubblico. Ecco cosa aspettarsi da questo scontro televisivo.

La direzione di Mediaset ha deciso di effettuare una scelta strategica e di schierare, a sorpresa, ancora una volta Maria De Filippi contro Milly Carlucci. Le due conduttrici televisive che si contendono gli ascolti del sabato sera durante il periodo autunnale con Tu si que vales, da un lato, e Ballando con le Stelle, dall’altro, saranno nuovamente faccia a faccia nella serata del 30 maggio 2025. Mentre su Rai Uno andrà in onda la puntata finale di Sognando. Ballando con le stelle, Canale 5 schiererà in prima serata l’ ultimo episodio della stagione 20242025 di Uomini e donne, con una delle scelte più attese di stagione... 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Uomini e Donne, quando finisce: l’ultima puntata in prima serata

