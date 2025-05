Uomini e Donne in prima serata | quando e cosa va in onda

La stagione 2024/2025 di "Uomini e Donne" si avvicina alla sua conclusione, e i fan del celebre dating show di Maria De Filippi si preparano a un finale in prima serata, anziché nel consueto daytime. Scopriamo insieme quando e cosa ci aspetta in questo atteso speciale, che promette colpi di scena e intense emozioni prima della pausa estiva.

La stagione 20242025 di Uomini e Donne è agli sgoccioli e il pubblico si prepara a salutare il dating show di Maria De Filippi prima della pausa estiva. La grande novità, però, è che quest’anno il programma non si concluderà come di consueto nel daytime di Canale 5, ma con uno speciale in prima serata. Scopriamo quando e cosa sarà trasmesso. Una stagione ricca di colpi di scena. Quella appena conclusa è stata una delle stagioni più movimentate nella storia di Uomini e Donne. Il Trono Over ha visto nascere numerose coppie, alcune delle quali hanno già deciso di proseguire la conoscenza fuori dallo studio: da Gloria e Guido a Morena Farfante e Francesco, passando per Ivan e Cristina e Giuseppe e Rosanna... 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne in prima serata: quando e cosa va in onda

