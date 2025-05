Uomini e Donne Gianmarco Steri ritorna sui social | Mediaset annuncia la scelta

Gianmarco Steri, tronista dell'edizione 20242025 di Uomini e Donne, è pronto a congedarsi dal pubblico di Canale 5 con un colpo di scena in prima serata. Per la prima volta dopo anni, la redazione del dating show di Maria De Filippi ha deciso di dedicare uno speciale serale alla sua scelta finale. Una scelta inedita e strategica, che promette di catturare l'attenzione del pubblico affezionato. Nel frattempo il barbiere romano ha ripreso possesso dei social e ha fatto un gesto inaspettato. Una scelta diversa: Mediaset punta sulla prima serata. La scelta di trasmettere l'epilogo del trono di Gianmarco in prima serata rompe la consuetudine delle messa in onda pomeridiana...

