' Uomini e Donne' approda in prima serata? Scontro diretto con Milly Carlucci

La stagione 2024/2025 di "Uomini e Donne" si avvicina alla conclusione con un finale speciale dedicato al trono classico. Ma una novità potrebbe sconvolgere i fan: la scelta del tronista Gianmarco potrebbe andare in onda in prima serata, in un attesissimo scontro diretto con Milly Carlucci. Scopriamo insieme le possibilità e le reazioni di spettatori e addetti ai lavori.

La stagione 20242025 di ‘Uomini e Donne’ sta giungendo alla fine e, come tradizione vuole, l’ultimo appuntamento del dating show sarà dedicato al trono classico. Ma spunta un’ipotesi (quasi) inedita per il programma: e se la scelta del tronista Gianmarco andasse in onda in prima serata? Il trono di Gianmarco Steri. L’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’ è prevista per venerdì 30 maggio e sembra che per la scelta di Gianmarco Steri (già programmata per la puntata di quel giorno) la redazione abbia pensato a un appuntamento unico e speciale da mandare in onda alle 21:00 su Canale 5. Non è un caso, in effetti, che l’ipotesi di spostare il programma dalla fascia pomeridiana a quella serale riguardi proprio questo giovane romano... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - 'Uomini e Donne' approda in prima serata? Scontro diretto con Milly Carlucci

