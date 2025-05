Uomini e Donne anticipazioni | venerdì 30 maggio la scelta di Gianmarco in prima serata

Nel prossimo appuntamento speciale di Uomini e Donne, in programma venerdì 30 maggio, andrà in onda la tanto attesa scelta di Gianmarco. Questo evento segna la conclusione della stagione e promette emozioni forti per i fan del programma, con rivelazioni esclusive e colpi di scena. Scopriamo insieme le ultime anticipazioni!

