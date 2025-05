Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 26 maggio 2025 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Scopri le ultime anticipazioni e news su "Uomini e Donne" per la puntata del 26 maggio 2025. Dopo l'uscita di Morena con Francesco, l'attenzione si sposta sul trono di Gianmarco. Cosa ci riserverà questa nuova appuntamento in diretta su Canale 5? Segui con noi gli aggiornamenti e non perdere il momento della scelta!

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 26 maggio 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Morena lascia il programma con Francesco. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riparte dal trono di Gianmarco. A quando la scelta? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 26 maggio 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv. +++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++... 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (26 maggio 2025) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi, 15 maggio 2025 - Oggi, 15 maggio 2025, "La promessa" torna su Canale 5, arricchendo il pomeriggio con la sua affascinante trama. continua a leggere

Anticipazioni Uomini e Donne, dal 26 al 30 maggio 2025/ Scelta Gianmarco, Giuseppe e Rosanna in studio - Anticipazioni Uomini e Donne, dal 26 al 30 maggio 2025: la scelta di Gianmarco Steri e il ritorno di Giuseppe e Rosanna dopo la crisi. Si legge su ilsussidiario.net

Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 26 al 30 maggio 2025: Gianmarco sceglie, finale di stagione - Scopriamo insieme cosa accadrà nelle ultime puntate di Uomini e Donne di questa stagione, in onda da lunedì 26 a venerdì 30 maggio 2025 su Canale 5. Il tronista Gianmarco Steri farà la sua scelta, men ... Scrive msn.com

Uomini e Donne: anticipazioni della puntata del 26 maggio - Le anticipazioni della puntata del 26 maggio di Uomini e Donne vedono al centro Arcangelo, Valentina ed Emanuele ... Si legge su 105.net