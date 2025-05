Un’unica ONG per gestire tutti gli aiuti a Gaza | ecco il piano di Israele

Israele sta pianificando di concentrare la gestione degli aiuti umanitari a Gaza sotto un'unica ong, la Gaza Humanitarian Foundation (Ghf). Questa strategia mira a semplificare la distribuzione degli aiuti e garantire un coordinamento più efficace, in un contesto di crescente necessità nella Striscia. Scopriamo i dettagli di questo nuovo approccio e le sue potenziali implicazioni per la popolazione locale.

Nella Striscia di Gaza, una nuova fase della gestione degli aiuti umanitari sembra profilarsi all’orizzonte. Secondo fonti diplomatiche e umanitarie, il Governo israeliano intende affidare a una sola organizzazione non governativa, la Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), il compito esclusivo di distribuire gli aiuti alimentari e sanitari alla popolazione palestinese. La mossa, che escluderebbe centinaia di enti fino a oggi attivi nella zona, ha sollevato numerose critiche e preoccupazioni sia sul piano operativo che politico. Per la precisione 200 Ong e 15 agenzie delle Nazioni Unite attualmente attive non potrebbero più operare nella Striscia... 🔗 Leggi su It.insideover.com